Personlig assistent sökes till kvinna i Alingsås - ca 70 %
2025-12-30
Jag är en kvinna i 40-årsåldern med ett fysiskt funktionshinder och använder rullstol.
Nu söker jag en glad och engagerad personlig assistent som trivs med att arbeta nära människor.
Eftersom det finns hund i mitt hem är det viktigt att du tycker om djur och inte är allergisk. Du får gärna vara kreativ, ha humor och uppskatta samtal om allt mellan himmel och jord.
Hos mig arbetar du dygnspass kl. 08.00-08.00, med 7 timmar sovande jour.
Jag söker en assistent för en tjänst på ca: 70 %.
Jag ser gärna att du är flexibel och att du kan arbeta extra vid behov.
Körkort är meriterande.
Ansök med ett personligt brev samt ett cv med referenser.
Jag ser fram emot din ansökan och hoppas att vi snart ses för en intervju!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
- Vid en eventuell intervju förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till!
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
GIL
Jenny Segrén 031-636489
9666401