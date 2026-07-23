Personlig assistent sökes till kvinna i 70-årsåldern i Falun - 70%
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Det är kundens individuella behov som styr arbetsdagen och arbetet kan till exempel vara hjälp vid förflyttning, personlig omvårdnad, träning och kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
För att kunden ska trivas och känna sig trygg söker vi dig som har en lugn och trygg utstrålning. Kunden förstår vad du säger när du talar i ett lugnt och sansat tempo. Eftersom kunden inte har något eget verbalt språk utan kommunicerar genom 'ja' och 'nej', behöver du vara lyhörd, ha tålamod och ge kunden den tid som behövs i er kommunikation
För tjänsten krävs det att du har:
Har goda kunskaper i svenska
För tjänsten är det meriterande om du:
Har erfarenhet av liknande arbete
Har erfarenhet av av arbete med afasi
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på 70 %. Innan tjänsten startar kommer du att genomgå en betald introduktion/inskolning. Under inskolningsperioden får du ett avtal för en tidsbegränsad timanställning med ett fastställt slutdatum."
Arbetet är förlagt på ett 2-veckors rullande schema som varierar mellan vardagar och varannan helg. Arbetstiderna är både dag och kväll, och vissa dagar förekommer det delade turer.
"Arbetstiderna innebär bland annat delade pass (t.ex. kl. 08:00–13:00 och 15:00–20:00). Detta beror på att kunden vilar mitt på dagen då assistans inte är beviljad. Det är därför en stor fördel om du bor i närheten eller har möjlighet att ta vara på pausen under dagen."
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående/ enligt överenskommelse!
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Alessia Larsson alessia.larsson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8115172-2113656". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
791 31 (visa karta
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791 31 FALUN Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10010303