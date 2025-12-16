Personlig assistent sökes till kvinna i 30-års åldern
2025-12-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Jag är en kvinna i 30-års åldern som nu söker en personlig assistent som vill vara med och skapa en trygg, rolig och meningsfull vardag tillsammans med mig.
Jag har Retts syndrom och behöver hjälp med all omvårdnad i vardagen, men inga sjukvårdande insatser behövs. Jag tycker blanda annat om Disney, musik och att få uppmärksamhet och jag mår bra av gemenskap och närhet. Jag tycker om promenader i skogen och vill gärna komma iväg på utflykter med mina assistenter.
Vissa dagar vill jag göra mer och andra dagar behöver jag mer lugn och vila. Det är därför viktigt att du läser av mig och anpassar dagen efter vad jag behöver.
Som min assistent stöttar du mig i vardagen så jag kan leva ett tryggt och innehållsrikt liv. Jag vill att det ska kännas hemtrevligt och familjärt när vi är tillsammans.
Tjänsten är en heltidstjänst med övervägande dygnspass och mindre inslag av dagspass. Du blir en del av en liten assistansgrupp med låg personalomsättning, där kontinuitet och samarbete är viktigt.
För att trivas i rollen tror jag du är en person som är påhittig, mjuk och lyhörd. Du vågar ta initiativ men stressar inte och du tycker om att arbeta nära en annan människa. Det viktigaste för mig är hur du är som person och att du vill bygga en långsiktig relation.
Erfarenhet av personlig assistans eller arbete med personer med funktionsvariation är meriterande men inget krav. Du behöver ha goda kunskaper i svenska samt körkort för manuell växellåda, då jag har egen bil.
Om du känner att detta skulle vara rätt för dig, skicka gärna CV med personligt brev till Sarah Eliasson, HR- och kvalitetschef på 7H Personlig Assistans. Hon svarar gärna på frågor och berättar mer om mig och uppdraget.
E-postadress: Sarah.eliasson@7hassistans.se
Varmt välkommen med din ansökan, jag hoppas vi ses!
Om arbetsplatsen
Inom Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB har vi i över 25 år skapat möjligheter för våra omsorgstagare. Vi är en koncern som erbjuder personlig assistans och daglig verksamhet. Koncernen ägs av Sjuhäradsbygdens Handikappservice ekonomiska förening och drivs helt utan ekonomiska ägarintressen. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Vårt fokus är att våra omsorgstagare ska få leva ett aktivt liv, känna gemenskap och kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi är medlemmar i Almega Vårdföretagarna och bedriver verksamhet enligt LSS, SoL och HSL. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: sarah.eliasson@7hassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB
(org.nr 556539-2155)
513 32 FRISTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
7H Assistans Jobbnummer
