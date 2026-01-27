Personlig assistent sökes till kvinna bosatt i Majorna, Göteborg!
2026-01-27
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Vi söker en person som vill bidra till en trygg och välfungerande vardag för en kvinna bosatt i centrala Göteborg. Som personlig assistent blir du ett stöd i vardagens alla moment och får samtidigt dela många roliga aktiviteter tillsammans med kunden. Hon är en aktiv person som gärna går på promenader, bio, idrottsmatcher eller tar en fika på stan, men hon uppskattar också lugnare stunder hemma. Du behöver därför trivas med en assistans där tempot varierar. Arbetet innebär även vissa manuella förflyttningar, och det är viktigt att du är uppmärksam på din lyftteknik även om det finns hjälpmedel i hemmet. Vi ser gärna att du är en lugn, tålmodig och lyhörd person som kan anpassa dig efter kundens behov och kommunicera med alternativ kommunikation. Simkunnighet är ett krav då besök till badhus förekommer.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i 50-års åldern bosatt i Majorna, Göteborg
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
är simkunnig och bekväm med att arbeta i vatten
är rökfri
Det är även meriterande om du:
är utbildad undersköterska
har erfarenhet av alternativ kommunikation, såsom bliss
har erfarenhet av rörelsebegränsande funktionsnedsättningar
är lyhörd och lugn som person
delar kundens intressen såsom promenader, aktiviteter och gå på idrottsmatcher
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 62-65%. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och/eller natt, både i form av kortare arbetspass och dygnspass. 4-veckorsschema enligt nedan:
Vecka 1: Tisdag 12.00 - 18.00, Onsdag: 12.00 - 18.00, Torsdag: 18.00 - 12.00 (dygnspass, 5 h väntetid)
Vecka 2: Onsdag: 12.00 - 18.00, Torsdag: 12.00 - 18.00
Vecka 3: Tisdag 12.00 - 18.00, Torsdag: 18.00 - 12.00 (dygnspass, 5 h väntetid), Lördag: 10.00 - 10.00 (dygnspass, 5 h väntetid)
Vecka 4: Tisdag 12.00 - 18.00, Fredag: 18.00 - 16.00 (dygnspass, 5 h väntetid), Söndag: 10.00 - 15.00
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Cecilia Bachircecilia.bachir@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
