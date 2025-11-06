Personlig assistent sökes till kvinna, 62 år, Haninge
Ramp Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramp Personlig Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Tyresö
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Till följd av min funktionsnedsättning behöver jag hjälp med olika praktiska saker i mitt hem och annat som ingår i livet. Du bör ha relativt god fysik för att orka med. Helst är du rök- och snusfri. Jag använder Permobil. Mina assistenter assisterar mig både i hemmet och ute i samhället där jag befinner mig.
Jag söker nu någon som kan jobba hos mig ca 1-2 pass i veckan både dagar och nätter. Jag är inte inrutad i rutiner enligt listor mm då allt inte kan tidsbestämmas i förväg eftersom saker kan ske både plötsligt och oplanerat. Tack vare att jag själv får vara så delaktig i min assistans blir personkemin viktig för oss båda, vilket leder till att pusslet går ihop.
Jag har under många år kämpat för tillgänglighet, delaktighet och alla människors lika värde genom mitt föreningsengagemang. Jag är delaktig i ett flertal olika föreningar och har även förtroendeuppdrag inom kommunpolitiken i Haninge kommun.
Låter jobbet intressant är du välkommen att skicka din ansökan med cv och personligt brev till mig redan idag!
Om Ramp
Ramp Personlig Assistans är en idéburen assistansanordnare med en radikal profil bortom vård och vinstmaximering. Vi har ett långsiktigt perspektiv på vår verksamhet där pengarna inte är ett mål - utan ett medel för att skapa en personlig assistans med god kvalitet och goda arbetsvillkor. Vi följer kollektivavtal med Kommunal-Fremia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: arbeta@ramp.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "153". Arbetsgivare Ramp Personlig Assistans AB
(org.nr 556685-6737)
Löjtnantsgatan 17 (visa karta
)
115 50 STOCKHOLM Jobbnummer
9592717