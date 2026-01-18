Personlig assistent sökes till kund i Umeå - fast schemarad 45%
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-01-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Umeå
, Vännäs
, Robertsfors
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent på fast schemarad ca 45% hos vår kund i Umeå. Vi önskar också att du som söker ska vilja jobba som arbetsledare i gruppen. Som arbetsledare inom God Assistans har du en viktigt roll i kontakten mellan kund, kundansvarig och kollegor. Du ansvarar också för bemanningen i gruppen, ändringar i schemat etc. God kommunikation är A och O.
Så som arbetstiderna ser ut nu så kommer du att arbeta dagtid tre dagar i veckan, samt arbeta extra vid behov.
Vi söker dig som vill göra skillnad och som har ett stort intresse av att jobba som personlig assistent. Har du tidigare erfarenhet inom assistans eller vård och omsorg, så är det ett plus men inget krav. Du som söker ska vara ansvars- och initiativtagande, social och ha intresse för kunskap och att träffa olika människor.
Då kunden tränar på gym och är aktiv i föreningsliv, så får du gärna dela intresset. Det är bra om du är kreativ samt att du är bra på att laga mat och på att baka.
En del av arbetsuppgifterna är att du hjälper kunden med vardagssysslor som att till exempel städa, handla och laga mat. Arbetsuppgifter såsom att hjälpa till vid hårtvätt och att ge nack- och ryggmassage tillkommer också.
Det viktigaste för kunden är att det är du som tar huvudansvaret för att de dagliga rutinerna genomförs. Även viktigt med bra kommunikation i arbetsgruppen.
Du får ej vara rökare eller snusa lössnus.
Vi ser framemot din ansökan, CV och personligt brev - Intervjuer sker fortlöpande så skicka in den idag!
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
• Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9690245