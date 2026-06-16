Personlig assistent sökes till kund i Örebro med omnejd
L.O.V.A. Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-06-16
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Vi söker en Personlig assistent, till en man boende mellan Örebro och Karlskoga.
Tjänsten är på deltid, främst kväll och helg. 50-75% enligt överenskommelse.
Söker du denna tjänst erbjuds du ett roligt och varierande arbete både vad det gäller arbetsuppgifter och arbetstempo, där dagarna kan variera med olika arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna kan vara väldigt varierande och innebär personlig assistans i och utanför hemmet såsom personlig hygien, matlagning, städning, fritidsaktiviteter och allt annat brukaren har behov av i form av stöd och service i sin vardag, arbetet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
Arbetstiderna är förlagda dagar, kvällar och helger på löpande schema. Att vara flexibel och kunna hoppa in i det fall det behövs vid andra assistenters frånvaro vid sjukdom och annat, är mycket meriterande..
Du kommer att vara en del av en självständig arbetsgrupp av assistenter som är knutna till samma arbetsplats.
VEM SÖKER VI?
Det allra viktigaste är att du är djurvän och har en humanistisk grundsyn på livet och medmänniskor. Kommunicerar du på ett rakt och ärligt sätt så är du rätt person.
Har du dessutom någon form av akademisk erfarenhet eller bakgrund är det ett plus för tjänsten och som extrapersonal passar det utmärkt om du är studerande och blivande socionom, beteendevetare och liknande som ser detta som ett bra tillfälle att arbeta extra eller vid behov.
Goda kunskaper inom data, hantera Windows, Word och liknande program ses som mycket meriterande.
Det krävs att du behärskar svenska flytande samt väldigt viktig att inneha körkort och egen bil för att kunna ta sig till och från arbetet då det inte går att ta sig till kunden kommunalt.
Mer information får du vid en eventuell första träff i form av en arbetsintervju.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av anställningsprocessen kommer det krävas ett registerutdrag, för att säkerhetsställa lämpligheten.
Rekrytering sköts fortlöpande så kom in med din ansökan så snart som möjligt om du finner denna annons intressant! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: info@lovaomsorg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare L.O.V.A. Omsorg AB
(org.nr 559272-4156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9966020