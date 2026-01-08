Personlig assistent sökes till kund i Karlstad
Inspirera Assistans AB jobbar för att kunden ska få den tryggaste assistansen och du som personlig assistent är en stor del i att det förverkligas. Är du bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang , är lyhörd och är van att ta ansvar och anpassa dig till nya situationer? En bra personkemi mellan assistenten och kunden är avgörande för att trivas i rollen som personlig assistent. Varje kund är unik och deras individuella behov bestämmer vad du ska göra.
Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent till en kvinna med MS boendes i Karlstad.
Du som söker:
• Du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• Behöver tycka om katter och inte vara allergisk
• Du har humor och är skojfrisk
• Att du pratar svenska flytande i både tal och skrift
Arbetstider:
Du ska kunna arbeta dag, natt och helgpass.
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Lönebeskeden kommer till Kivra.
• Urval sker löpande så ansök i god tid
Lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor utspritt på 8 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör
Vi rekryterar fortlöpande och vill att du skickar in en intresseanmälan snarast.
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Detta är ett deltidsjobb.
Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/ Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
