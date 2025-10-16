Personlig assistent sökes till kund i Hallsberg
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta extra vid behov till vår kund i Hallsberg. Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Arbetstiderna är förlagda på vardagar och helger enligt följande:
Kl. 07:30 - 07.30 mån-ons, lör-sön
Kl. 13:00 - 16:00 tors-fre
OM KUNDEN
Kunden är en aktiv man i 38-årsåldern som gillar komma ut på promenader, rida, lyssna på musik samt åka iväg och bada. Personen behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av hans cerebral pares, autism och utvecklingsstörning. I hemmet finns hjälpmedel som rullstol och duschstol.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är lugn, tydlig och har förmåga att arbeta lågaffektivt. Du bör vara vänlig, påhittig och ha ett professionellt bemötande. Arbetet innebär även att du ska kunna bada tillsammans med kunden. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
KRAV
Körkort
Tåla klor och vara simkunnig
Kunna arbeta dygnspass
MERITER
Yrkesmässig erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Vårdutbildning
