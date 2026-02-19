Personlig assistent sökes till kille i Visby med omnejd
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-02-19
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans På Gotland AB i Gotland
Vi letar efter dig som vill bli en superhjälte i vardagen för en man i 30-årsåldern! Han bor i ett eget hus precis vid Gotlands magiska kust, bara en kort bilresa söder om Visby. Tänk dig en arbetsplats med havsvind i håret och härliga promenadstråk runt knuten!
Vem är vår stjärna? Han är en kille med flera intressen, men uppskattar också lugn och ro framför Ipaden. Föreställ dig en dag med doften av nybakat, spännande filmkvällar, eller kanske en upptäcktsfärd i secondhandbutiken och kolla efter jeans, Han gillar att ta med en fika ner till Visby hamn, lyssna på musik och har ett gott öga till allt som har med motorfordon att göra.
Din viktiga roll - mer än bara ett jobb!
Kunden har autism, en medelsvår intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Det betyder att du blir hans klippa, hans trygga hamn och den som hjälper honom att leva livet fullt ut. Dina uppgifter är breda och varierande:
Hjälpa till med allt från omvårdnad, sköna morgonrutiner och att hålla hemmet fint.
Handla mat och kläder - kanske ni hittar de där perfekta jeansen tillsammans?
Vara ett stöd i sociala sammanhang och en trygg hand på utflykter och äventyr
Är du vår nästa assistent? Vi letar efter dig som:
Är en lugn, ansvarsfull och pedagogisk stjärna. Du har tålamod och en förmåga att skapa en trygg och strukturerad vardag.
Inte har några problem med att jobba natt som dag
Är rökfri.
Har körkort och egen bil. Kundens hem ligger en liten bit utanför Visby
Stora plus i kanten om du har erfarenhet av:
Låg affektivt bemötande.
Autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Epilepsi.
Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg, gärna personlig assistans.
Det allra viktigaste? Er kemi!
Att personkemin stämmer är grunden för ett fantastiskt samarbete och en rolig vardag.
Låter detta som drömjobbet för dig? Tveka inte! Skicka in din ansökan och berätta varför just du är vår nya stjärnassistent!
Tillträde med introduktion så snart som möjligt.
Passen är förlagda till långpass 8-21 samt 8-16 och 16-21
Samt nattpass 21-08
Välkommen att söka tjänsten! Vi ser fram emot att träffa dig!
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans På Gotland AB
(org.nr 556763-8209) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans på Gotland AB Kontakt
Marina Steijner jobb@assistanspagotland.se Jobbnummer
9751228