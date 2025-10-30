Personlig assistent sökes till kille i Täby
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2025-10-30
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Jag är en kille som bor Täby. Jag söker nu en assistent som är lugn och trygg och som delar intresset med mig i att vara ute på promenad i naturen och som gillar att bada, både på badhus och utebad på sommaren.
Jag har en funktionsnedsättning som gör att jag behöver assistans med allt från förflyttningar, till måltider och träning. Jag behöver någon som peppar mig i min träning men som också kan läsa av när jag behöver vila.
Du som söker får gärna ha erfarenhet av att jobba som personlig assistent men det är inget krav, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstid: kvällar och helger vid behov.
Möjligheter för bemanningsansvar och/eller delad arbetsledning kan finnas framåt.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9581542