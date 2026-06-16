Personlig assistent sökes till kille i 20-års åldern
Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lerum
2026-06-16
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Personlig assistent sökes till kille i 20-års åldern
Vi på Inspirera Assistans tror att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi erbjuder.
Inspirera Assistans vill skapa ett värde och bidra med livskvalité till alla våra kunder.
Vårt mål är att bistå människor med funktionsnedsättning med den bästa möjliga och tryggaste personliga assistans som är utformat efter kundens önskningar och behov.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Vi söker dig som är pålitlig, noggrann och engagerad och som vill arbeta som personlig assistent till en ung kille med stort intresse för sport, träning och att vara aktiv.
Han fick en förvärvad hjärnskada för några år sedan och tränar och kör rehab för att hitta tillbaka till sina förmågor Gillar att lyssna på rap, särskilt under träning och att vara utomhus men har också ett behov av tysthet och vila. Ofta ont i kroppen och då hjälper stretching och massage. Tränar i rehabpool en till flera gånger i veckan. Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att stötta honom i hans vardag, vilket kan innebära:Medverka vid träning
Stöd i dagliga rutiner och aktiviteter
Skapa en trygg och positiv miljö
Vem söker vi?
Vi söker dig som:Är noggrann och pålitlig
Gärna har intresse för träning
Meriterande om du har grundläggande kunskap inom träning eller rehabilitering
Har ett lugnt och stabilt sätt och trivs med att hjälpa andra
God svenska i tal och skrift
Erfarenheter av liknande arbete är bra men inte ett krav
Vi erbjuderEtt meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
En trevlig och aktiv arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta nära någon som gillar att vara i rörelse och som tränar för att återfå förmågor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277)
Sparregatan 2 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9965013