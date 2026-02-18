Personlig assistent sökes till härlig tjej i Visby!
Omsorgshuset I Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland
2026-02-18
På uppdrag av vår kund söker vi en kvinnlig personlig assistent som kan bidra till en trygg och glad vardag för en aktiv kvinna boende centralt i Visby. Kunden har en egen lägenhet och körkort B krävs eftersom bilen tillhör vardagen och utflykter förekommer.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad vid behov, hjälp med hygien och vardagliga rutiner
Hemarbete som städning, tvätt, inköp och matlagning
Strukturera vardagen, följa upp planer och aktiviteter
Assistans vid kommunikation och sociala aktiviteter
Bilkörning och förflyttningar i vardagen (kunden har bil)
Annat stöd enligt behov i samråd med kundenKvalifikationer
Körkort B (och gärna erfarenhet av bilkörning)
Erfarenhet av personlig assistans ses som meriterande, men viktigast är personkemi och rätt attityd
God arbetsmoral och teamkänsla
Van att arbeta självständigt, lugn, ödmjuk, glad och trygg i dig själv
Meriterande om du har arbete med omfattande omsorgsbehov (hygien, städ, tvätt, inköp, etc.)
Vi erbjuder
Ett varmt, sammansvetsat team och trevlig arbetsmiljö
Meningsfullt arbete där varje dag gör skillnad
God arbetsmoral och tydlig kommunikation
Möjlighet till vidareutveckling och stöd i rollen
Tjänstgöringsgrad ca 60%, mestadels dygnspass och helger kan förekomma.
Hoppas vi ses!
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan!
OBS! Vid svar från oss håll utkik i sin skräppost. Intervjuer sker löpande efter att ditt cv på begäran skickats in. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267)
125 30 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9750994