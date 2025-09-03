Personlig assistent sökes till härlig tjej i Lima!
Vi Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malung-Sälen Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malung-Sälen
2025-09-03
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vi Omsorg i Sverige AB i Malung-Sälen
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Lima. Tjänstens sysselsättningsgrad är upp till 60% och arbetstiderna är förlagda till dag- och kvällstid. Vissa dagar kan även delade turer förekomma. Tillträde sker enligt överenskommelse, och vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Kunden är en härlig tjej i sina tidiga tonår som bor tillsammans med
sina föräldrar, hennes storebror och deras två katter. Hon har cerebral pares och använder elrullstol för att ta sig fram, samt lyft för att underlätta vid förflyttningar.
Precis som många andra tjejer i hennes ålder gillar hon smink, hästar, pyssel och att bada. Som assistent här blir du ett stöd i det hon vill göra efter skolan - oavsett om det är en aktivitet, en stund av vila eller något kreativt. Du finns där som ett stöd vid förflyttningar, måltider, hygien och allt som hör vardagen till. Här får du möjlighet att bygga en nära och meningsfull relation, och verkligen göra skillnad i en ung människas liv.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga. Du behöver vara inkännande och följsam, med förmåga att läsa av situationer och anpassa dig efter individens behov och dagsform. Det viktigt att du har ett respektfullt och vänligt sätt, och att du kan bygga en fin relation där kunden får känna sig både självständig och trygg.
Vi tror att du är en person som trivs i en vardag där närvaro, omtanke och struktur är viktiga delar. Du är inte rädd för att ta ansvar och finns där som ett stöd - både i det praktiska och i det lilla som gör skillnad. Vår kund önskar kvinnliga sökande.
KRAV
B-körkort
Ej allergisk mot pälsdjur
Sysselsättningsgrad: Upp till 60%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vi Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556042-8517), https://www.viomsorg.se Jobbnummer
9489585