Personlig assistent sökes till härlig och glad kvinna i Kumla - Vikariat
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kumla
2025-11-04
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund är en ung, glad tjej med ett stort omvårdnadsbehov. Hon tycker bland annat om musik, att bada och att vara utomhus. Som personlig assistent till henne ser vi att du är glad, positiv och kan ha en busig jargong.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en 36-årig kvinna bosatt i Kumla
har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
är rökfri
har god fysik och kan genomföra förflyttningar
tål pälsdjur, hund finns i hemmet
kan delta i bad i bassäng
har tidigare vårderfarenhet
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av AKK
har erfarenhet av kateter
har erfarenhet av sond
delar kundens intressen
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Vikariat" som sträcker sig från 2026-01-02 till 2026-03-31, med god chans till förlängning. Tjänsten är på ca 50 % och innebär arbete under dagtid, kvällstid och nattetid, samt varannan helg.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
2026-01-02 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Mathilda Zakrissonmathilda.zakrisson@humana.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Detta är ett deltidsjobb.
