Personlig assistent sökes till härlig och glad 6-årig pojke
Livsam Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värnamo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värnamo
2026-06-30
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsam Personlig Assistans AB i Värnamo
, Uppvidinge
, Borås
, Tidaholm
, Alingsås
eller i hela Sverige
Perfekt extrajobb - Personlig assistent till en glad 6-årig pojke
Vi på Livsam söker nu en personlig assistent till en glad, social och lekfull pojke som sprider mycket glädje omkring sig.
Vill du ha ett meningsfullt deltidsjobb där du verkligen gör skillnad?
Han är en nyfiken och aktiv kille som tycker om att leka med kompisar, bygga lego, spela rollspel och gå på teater. Han vill, precis som andra barn, vara delaktig i lek, aktiviteter och vardagens alla roliga stunder.
Han bor tillsammans med sina föräldrar och sin syster och går i skolan.
Han har diagnosen PIPO och får sin näring via sond genom knapp. Han har även en CVK (central venkateter), en tunn slang till blodbanan som kräver noggrann och säker hantering enligt tydliga rutiner. Det kan därför förekomma omvårdnad kring sond, stomi och CVK. Du får introduktion och upplärning.
Om arbetet
Som personlig assistent är din uppgift att vara ett stöd i hans vardag och möjliggöra ett aktivt och självständigt liv. Du hjälper honom att kunna delta i lek, aktiviteter och socialt umgänge på samma villkor som andra barn.
Arbetsuppgifter som kanförekomma:
Stöd vid lek och aktiviteter
Personlig hygien
Måltider och sondmatning
Medicinering
Av- och påklädning
Omvårdnad kring stomi och CVK
Vi söker dig som
Är trygg, ansvarsfull och empatisk
Har ett lekfullt och positivt förhållningssätt
Tycker om att arbeta med barn
Har god social fingertoppskänsla och kan läsa av situationer
Förstår vikten av att arbeta i en familjs hem och kan anpassa dig efter när det är läge att vara social och när det är bättre att vara mer avvaktande
Har ett naturligt säkerhetstänk och följer rutiner noggrant
Gärna har erfarenhet från skola, förskola eller liknande
Har körkort (meriterande)
Arbetstid
Tjänsten är en timanställning med arbetspass främst på eftermiddagar efter skolan samt helger.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad i ett barns liv.
Välkommen med din ansökan till Livsam!
Vill du vara med och bidra till denna pojkes utveckling, glädje och trygghet?
Skicka in din ansökan till oss påLivsam– vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Livsam Personlig Assistans AB
(org.nr 559034-6358)
671 41 ARVIKA (VÄRMLANDS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9985164