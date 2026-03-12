Personlig assistent sökes till härlig man i Karlstad - 60%
Levanda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2026-03-12
Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.
Vi söker nu en personlig assistent till en härlig man som bor i Karlstad. Kunden bor i egen bostad och har assistans dygnet runt med sovande jour.
Vi söker dig som är en glad, positiv och energifylld person som tycker om att vara aktiv och gärna följer med kunden på olika aktiviteter i vardagen.
Arbetsuppgifterna är varierande och består bland annat av:
Personlig hygien
Ledsagning
Följa med på aktiviteter
Träning och långa promenader
Hushållssysslor, allt från städning, tvätt, matlagning, handling och annat som behövs i vardagen.
Kunden tycker om att hitta på saker, träna och komma ut, så det är viktigt att du som assistent tycker om ett aktivt liv och kan bidra med energi och glädje i vardagen.
Assistansen är förlagd dygnets alla timmar med sovande jour.
Arbetspassen är:
08:30 - 18:00
17:45 - 08:45 (sovande jour ingår)
Tjänsten är på 60 %.
Vi söker dig som:
Är glad, social och har positiv energi
Är ansvarstagande, lyhörd och flexibel
Tycker om att vara aktiv och följa med på aktiviteter
Kan skapa en trygg och bra relation med kunden
Kan kommunicera tydligt och stödjande, då kunden har intensiva kurser om afasi.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande, men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
Körkort är ett krav, kunden har egen bil och vill helst undvika att boka färdtjänstresor. Vi söker en assistent som kan följa med på kundens aktiviteter, såsom träning, kontakter med vården mm. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Levanda Personlig Assistans AB
(org.nr 556818-0151) Kontakt
Flutura Petri 0313832646 Jobbnummer
9794647