Personlig assistent sökes till härlig kille! Tjänst 70%. Refnr: 268-2026
MejDej-kooperativet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bromölla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Bromölla
2026-06-23
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MejDej-kooperativet i Bromölla
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Fast rad 70 % = 7 dygnspass på en månad from augusti 2026
Vi söker dig som är tjej eller kille, 18-40 år och som vill jobba som personlig assistent till den här sköna killen. Här kommer hans presentation.
Hej!
Jag är en självständig, glad och positiv 20-åring med ett fysiskt funktionshinder. Mina händer är lite bråkiga men jag är rörlig och kan förflytta mig mellan mina hjälpmedel men behöver lite stöttning med det i vissa situationer. I övrigt behöver jag hjälp med handräckning, matning, matlagning och personlig hygien med mera.
Intressen jag har är att gymma, träna olika parasporter, spela schack, lyssna på musik, läsa böcker, gå på evenemang.
Du som assistent ska vara pålitlig, positiv och engagerad och jag tackar inte nej till lite humor. Du ska inte vara rädd för att hugga i vid behov men behöver även förmåga att hålla dig i bakgrunden när detta krävs. Jag är som sagt självständig och har inte någon intellektuell funktionsnedsättning. Social kompetens är viktigt likaså att du inte har tummen mitt i handen då mina hjälpmedel ibland behöver justeras och fixas med. Att du kan prata och förstå svenska är en självklarhet.
Jag har kommit in på Valjevikens folkhögskola till hösten och är superpepp på det. Jag kommer att ha en egen lägenhet med ett eget assistentrum och kommer att bo på skolan under terminerna. Vissa helger kommer jag att åka hem och jag är dessutom ofta ute på olika aktiviteter så du behöver ha körkort och tillgång till bil. Arbetstiderna hos mig kommer att vara dygnspass från kl 08 på morgonen till 08 dagen efter. Man sover kvar hos mig och om jag behöver hjälp under natten så finns du som assistent redo. Du kommer att vara med mig under skoldagen och hjälpa mig med allt som ett par händer som är bråkiga kan ha svårt för. På eftermiddagen och kvällen kommer jag troligtvis att delta i skolans aktiviteter och då är du med mig och på natten sover du kvar hos mig i ett intilliggande assistentrum och hjälper mig om jag behöver något under natten.
Om ansökan
Ansökan ska innehålla: personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav. Före erbjudande om anställning måste utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Rekrytering kommer att påbörjas innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan till jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr: 268-2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "268-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
295 31 BROMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MejDej-kooperativet Jobbnummer
9975384