Personlig assistent sökes till härlig kille i Täby, deltid

Hejsan,
Vi söker en assistent till vår 13-åriga son. Arbetstiderna kan variera men just nu söker vi främst vardagar efter fritids 17.00-21.00/21.30 men om någon av våra andra assistenter är lediga eller sjuka så kan det även finnas möjlighet att arbeta på helg.
Om vår son Adam:
Adam är en glad och pigg pojke som älskar att vara aktiv. Han tycker om att åka på utflykter, särskilt till lekparker, 4H-gårdar och träningsspår i natursköna miljöer. Han tycker också om att resa med buss och tåg, bada, lyssna på musik på TV och leka med sin iPhone.
Adam har en sällsynt kromosomavvikelse som medfört en intellektuell funktionsnedsättning och autistiskt tillstånd. Han är motoriskt stark och kan förflytta sig själv men är på ett yngre barns kognitiva nivå och behöver därför hjälp med alla moment i sin vardag såsom hygien (blöjbyten), klädsel, måltider, förflyttning, träning med mera. Adam saknar verbalt tal och övas i att använda PECS (bildstöd).
Om dig:
Vi vill att Adam ska utvecklas på bästa möjliga sätt och vi ser gärna att du:
• Är initiativrik och vågar utmana dig själv och Adam att hitta på roliga aktiviteter.
• Är nyfiken av att lära dig barnets begränsningar och potential
• Är trygg, ordningsam och ansvarstagande och har en förmåga att anpassa dig efter olika arbetssätt och situationer
• Är empatisk och har en god kommunikativ förmåga
• Är rökfri
Arbetstider:
Arbetstiderna är förlagda måndag-torsdag ca 17.00-21.30
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av assistans, är aktiv och inte har några problem med att ta egna initiativ.
Ange löneanspråk när du söker i din ansökan.
Intervjuer sker löpande via telefon och/eller vid träff.
Kollektivavtal finns och vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR.
Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
