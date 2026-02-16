Personlig assistent sökes till härlig kille i Kisa!
Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kinda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kinda
2026-02-16
Vill du ha ett betydelsefullt arbete där din närvaro gör verklig skillnad i vardagen? Vi söker nu en engagerad och trygg personlig assistent till en ung man som precis har påbörjat ett nytt kapitel i livet i sin egen lägenhet i Kisa.
Om rollen
Vår brukare är en positiv yngre man som precis har flyttat in i en ny, fin lägenhet. Här finns alla förutsättningar för en bra arbetsmiljö, inklusive ett eget separat rum för dig som personal där du kan dra dig tillbaka under nattens jourtid.
Då brukaren spenderar sina vardagar på daglig verksamhet, innebär tjänsten ett nära och prestigelöst samarbete med personalen där. Ni jobbar tillsammans för att skapa en röd tråd och bästa möjliga dag för honom.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som:
Har ett stort hjärta: Du är empatisk och har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras situation.
Är lugnet själv: Tålamod är din superkraft och du behåller ditt goda humör även i utmanande situationer.
Är flexibel: Du trivs med att arbeta långa pass och har inga problem med att jobba journätter.
Är en lagspelare: Du är kommunikativ och tycker det är roligt att samarbeta med andra aktörer kring brukaren.
Oavsett om du är ung och i början av din karriär, eller om du har lång livserfarenhet, är du välkommen med din ansökan! För oss är rätt inställning och personkemi viktigare än vad som står på ditt födelsebevis. Har du körkort är det en fördel men inte ett absolut krav.
Vänta inte med att höra av dig! Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att läsa just din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: erik@poppelstaden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KD26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB
(org.nr 556486-6985)
590 38 KISA Arbetsplats
Kisa Jobbnummer
9743755