Personlig assistent sökes till härlig barnkund i Björklinge!
2025-12-17
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Vi söker nu förstärkning till ett härligt assistansteam i ett mysigt område i Björklinge. Hit går även bra bussförbindelser om du åker kollektivt. Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Man bör även vara påhittig och kunna ge omvårdnad till en 6-årig flicka med flerfunktionsnedsättning, med stora medicinska behov.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Tycker om barn
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tål pälsdjur
Det är även meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av att jobba som personlig assistent och gärna från arbete med barn
God fysik (Flickan är mycket på golvet och man behöver vara "rörlig" och aktiv för att kunna vara där hon är, så att man kan hjälpa henne på bästa sätt)
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 50%. Tjänsten innebär arbete under dag- och kvällstid eller helg med arbetstider mellan kl.08:00-16:00 eller kl.16:00-22:00.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Justyna Langowska justyna.langowska@humana.se Ersättning
