Personlig assistent sökes till glad tjej med autism
2026-02-03
Just nu söker vi en till personlig assistent åt en snart 30 år gammal tjej med eget boende i Bromma. Hon tycker om att träna och åka på utflykt, och behöver stöd och hjälp med struktur, ordning och förutsägbarhet i sin vardag då hon har en NPF-diagnos. Hon är glad och snäll på alla sätt och vis men lider emellanåt av ett självskadebeteende och kan i kombination med detta verka utåtagerande.
Hon är mycket verbal, men svårt att ta till sig information. Det är därför av stor vikt att du som ska arbeta med henne är välorganiserad, strukturerad och framför allt lugn. I ditt arbete kommer du använda ditt intellekt avsevärt mer än din kropp. Erfarenhet av lågaffektivt arbete är meriterande.
Du jobbar alltid dubbelt med annan assistent, såväl dag som natt. Vi erbjuder utbildning och handledning vilket också är en förutsättning för att kunna utföra ett bra jobb.
Tjänstgöringsgraden ligger mellan 80 och 90%
OM DIG
Du som söker bör helst vara över 25 år, lugn och engagerad. Meriterande är om du tidigare arbetat med lågaffektivt bemötande och utåtagerande beteende samt har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi lägger dock stor vikt vid personlig lämplighet. Du kommer alltid att arbeta dubbelt med en annan assistent.
Låter jobbet intressant är du välkommen att skicka in ditt cv och personliga brev redan idag. Vi genomför löpande rekrytering och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Ramp Personlig Assistans är en idéburen assistansanordnare med en tydlig radikal profil bortom vård och vinstmaximering. Vi ha ett långsiktigt perspektiv på vår verksamhet där målet alltid är att skapa en personlig assistans av god kvalitet och goda arbetsvillkor.
I rekryteringar hos Ramp kan kunder/arbetsledare/anhöriga komma att läsa ansökningarna. Bakgrundskontroller förekommer och utdrag ur polisens belastningsregister tas alltid i uppdrag hos minderåriga. Du behöver även kunna styrka din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: arbeta@ramp.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "113". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556685-6737), http://www.ramp.nu
Löjtnantsgatan 17 (visa karta
)
115 50 STOCKHOLM Jobbnummer
9718921