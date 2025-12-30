Personlig assistent sökes till glad tjej i Viksjöfors
2025-12-30
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker en personlig assistent som vill arbeta som timvikarie hos vår kund i Viksjöfors. Som timvikarie arbetar du vid behov, till exempel när ordinarie personal är frånvarande. Du förväntas arbeta både vardagar och helger och arbetspassen kommer i regel vara förlagda mellan klockan 07:00 - 20:00. Fungerar samarbetet bra mellan dig och kunden finns det möjlighet till ett vikariat med fast schema mellan våren och hösten 2026. OM KUNDEN
I den här rollen får du möjlighet att arbeta nära en glad och energisk tjej i 22-årsåldern, som nyligen har avslutat gymnasiet och nu står inför spännande nya utmaningar i livet. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, autism, ADHD och epilepsi, och för henne är tydliga rutiner en viktig del av vardagen. Hon bor nära sina föräldrar, och som personlig assistent kommer du att ha ett naturligt samarbete med dem.
Som assistent hos vår kund kommer dina uppgifter bland annat att innebära:
Stöd i hennes dagliga rutiner
Assistera vid personlig hygien, på- och avklädning, samt vid måltider
Stötta i olika sammanhang, då hon kan bli utåtagerande vid exempelvis höga ljud
Vara med på daglig verksamhet
Motivera och sysselsätta
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är trygg, empatisk och har en förståelse för vikten av att skapa en lugn och strukturerad miljö. Du bör ha gott tålamod och trivas med att arbeta efter uppsatta rutiner, samtidigt som du är kreativ, påhittig och lekfull när situationen kräver det. I rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Kunden önskar endast kvinnliga assistenter.
KRAV
Körkort och tillgång till bil för att ta sig till arbetsplatsen
MERITER
Har tidigare erfarenhet av att arbeta inom vården eller liknande
Har tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer som har intellektuell funktionsnedsättning, autism, adhd eller epilepsi
Tidigare pedagogisk arbetslivserfarenhet
Tillträde: Sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vi Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556042-8517), https://www.viomsorg.se Kontakt
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se Jobbnummer
9665964