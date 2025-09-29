Personlig assistent sökes till glad tjej i Saltsjöbaden
Vi söker nu en engagerad och pålitlig personlig assistent till en glad och nyfiken tjej född 2010 med omfattande hjälpbehov. Hon bor med sin familj i Saltsjöbaden, har syskon och älskar att bada, lyssna på musik och dansa.
Ditt uppdrag som personlig assistent är att vara ett stöd i hennes vardag- både i hemmet och i skolan. Hon går på en resursskola och behöver hjälp med omvårdnad, måltider, kommunikation och i socialt samspel med andra. På skoldagar följer du med i färdtjänsten till och från skolan och är med under skoldagen. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av alternativ kommunikation (AKK) men inget krav. Introduktion och utbildning ges.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
* Stöd med hygien, av- och påklädning, matsituation och lek
* Följa med till skola och fritidsaktiviteter
* Hjälpa till med kommunikation och interaktion
* Vara en trygg vuxen i strukturerade och fria situationer
* Enklare hushållssysslor relaterade till assistansenKvalifikationer
* Flexibel, lugn, tålmodig och trygg
* Lekfull, närvarande och ett varmt förhållningssätt
* Rök och snusfri under arbetstid
* Intresserad av barn med funktionsvariationer
* Positiv och självgående med bra samarbetsförmåga
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller stödassistent i skolmiljö
* Kunskap om AKK
* Gärna gymnasial utbildning inom vård och omsorg eller pedagogik
Vad företaget erbjuder dig som anställd:
Vi erbjuder en meningsfull arbetsmiljö där du kan göra verklig skillnad. Du får möjligheten att utveckla dina färdigheter inom omsorg och stöd samtidigt som du skapar en positiv inverkan på någons vardag.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Referens från tidigare arbetsgivare krävs så förbered referenstagning.
Intervju och anställning kan ske före sista dag för annons så dröj inte med att skicka in din intresseanmälan.
Ansökan sker via extern webbplats.
Välkommen med din ansökan!
Carelli Assistans är ett familjärt företag som erbjuder personlig assistans till vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se Jobbnummer
9531322