Personlig assistent sökes till glad tjej i Ljung
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Herrljunga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Herrljunga
2025-08-25
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Vill du känna att du gör skillnad i en människas vardag? Vi söker dig som tycker om att jobba med människor och som trivs i att vara en hjälpande hand.
Vi på Sanda Assistans söker omgående assistenter till en glad 14 årig tjej.
Hon har en utvecklingsstörning samt epilepsi.
Flickan bor ute på landet med hennes familj och husdjur.
Hon bor 3 mil från Herrljunga och 3 mil från Borås enkel väg. Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som personlig assistent så kommer du vara hennes förlängda arm och hjälpa henne i vardagen.
Det innebär hjälp med personlig omvårdnad, hushållsgöromål, promenader, aktiviteter, träning m.m
Hon älskar att vara ute på promenader.
Du som söker bör ha bra fysik, då det kan förekomma tyngre lyft.
Familjen är bönder och därav ska du som söker inte vara allergisk eller rädd för djur.
Då det finns kossor, hästar och katter på gården.
Vi söker dig som är flexibel och kan anpassa ditt arbete efter kundens behov och kunna ta egna initiativ.
Arbetstiderna är förlagda på eftermiddagar från kl 15.00 fram till kvällen på vardagarna, samt dagtid under helgerna.
Ett KRAV är bil och körkort för att ta sig till arbetsplatsen. Ersättning
