Personlig assistent sökes till glad pojke i Vellinge kommun
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge
2026-02-19
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Vellinge
, Malmö
, Trelleborg
, Burlöv
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Vi söker nu, för vår kunds räkning, personliga assistenter som vill jobba i Vellinge kommun.
För oss är det viktigt att du klickar med kunden som du ska jobba hos och att du är lyhörd för kundens behov och önskemål. Du ska vara empatisk och respektera kundens integritet.
Vi ser gärna att du har barnvana, att du är lekfull, bra på att ta intiativ till lek och vara påhittig samt ha nära till skratt. Att vara utomhus oavsett väder är ingenting du har något emot.
Du är intiativtagande och duktig på att motivera och entuasmisera. Du är ansvarsfull och observant.
Då kunden har vissa tal- och språksvårigheter krävs det att du pratar flytande svenska.
Kunden är en ung pojke som bor tillsammans med sin familj. Han går i skola på dagen och har assistans dygnet runt.
Du kan arbeta vardag som helg, dag som natt. Erfarenhet av epilepsi är fördelaktigt men inget krav, likaså tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller med barn.
Vi söker både dig som vill ha en större tjänst på ett rullande schema, men även dig som vill jobba som timvikarie.
Beställ registerutdrag "Arbete med barn med funktionsnedsättning" som du kan uppvisa i samband med eventuell anställning.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!Publiceringsdatum2026-02-19KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Rebecca Rosman rebecca@monumentassistans.se +46760051350 Jobbnummer
9752179