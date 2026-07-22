Personlig assistent sökes till glad och social tjej
Brukarkooperativet i Umeå Ek. För. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-22
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Jag heter Elma och är 8 år gammal. Jag är en glad och social tjej som älskar musik och att få vara med. Jag bor tillsammans med min mamma, pappa och storebror i ett hus i Sävar. Jag söker dig som kan hjälpa mig i min vardag då jag själv varken kan prata eller förflytta mig. Jag älskar mat men måste även äta via knapp på magen för att bli helt mätt.
På vardagarna under skoltid samt när jag kommer hem på eftermiddagen behöver jag din hjälp. Även under helger och lovveckor kommer det vara aktuellt att du är med mig. Dina arbetsuppgifter är att hjälpa mig leka, träna och ta hand om mina basala behov.
Just nu söker jag en kvinnlig assistent som vill gå på ett vikariat hos mig med start omgående och två månader framåt. Det är ett 4 veckors rullande schema där arbetstiderna är förlagda vardagar dagtid, eftermiddag/kväll, samt en helg på fyra veckor. Arbetsplatsen är i Sävar. Det är goda bussförbindelser och busshållplatsen ligger nära arbetsplatsen.
Tjänsten är ca 78%.
Då brukaren är under 18år kommer vi som arbetsgivare att kräva utdrag ur belastningsregistret.
Om arbetsgivaren
Brukarkooperativet i Umeå är en ekonomisk förening som har varit verksam sedan 1999. Vi är en seriös assistansanordnare som bedriver personlig assistans på uppdrag av våra medlemmar och vi har ständigt våra medlemmar i fokus. Vi är den enda IfA- godkända assistansanordnaren i Umeå – vilket är kvittot på att den assistans vi bedriver är av god kvalitet.
Brukarkooperativet i Umeå är på spaning efter nya medarbetare som vill möjliggöra för våra medlemmar att leva "Ett fritt liv varje dag med personlig assistans". Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som präglas av gemenskap, engagemang, kompetens och trygghet. Vi tror på utbildning och personlig utveckling.
Är detta ett jobb för dig så tveka inte att skicka in din ansökan till info@brukarkooperativet.se
innehållande personligt brev, CV och referenser. Märk ansökan med referensnummer vikariat 140.
Anställningsprocessen sker löpande och tjänsten kan därmed tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: info@brukarkooperativet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat 140". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet I Umeå Ek. För.
, http://www.brukarkooperativet.se
Ekonomstråket 11 (visa karta
)
907 30 UMEÅ Arbetsplats
Brukarkooperativet i Umeå Ek För Kontakt
Samordnare
Tor Brydsten tor@brukarkooperativet.se 070-182 56 02 Jobbnummer
10009472