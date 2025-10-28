Personlig assistent sökes till glad och social 35-årig kvinna på Hisingen
Levanda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-10-28
Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.
Vi på Levanda Personlig Assistans AB söker en personlig assistent till en positiv och humoristisk 35-årig kvinna som bor i egen lägenhet på Hisingen. Hon har assistans dygnet runt och arbetspassen är dygnspass med sovande jour men finns även dubbelassistans vid bad eller andra aktiviteter.
Vår kund har ett omfattande funktionshinder och behöver stöd i alla delar av vardagen - personlig omvårdnad, hygien, måltider, kommunikation (hon använder Bliss), förflyttningar, hushållssysslor och olika aktiviteter.
På dagarna deltar hon i daglig verksamhet, tränar (bad och fysioterapi) och gör olika sociala aktiviteter som fika, konserter och bio med vänner. Hon tycker om musik, resor och att hitta på roliga saker tillsammans med sina assistenter. Ibland förekommer resor, både kortare helger och längre semestrar, såsom läger eller charterresor.
Hon är en varm och livsglad person med mycket humor och uppskattar assistenter som bjuder på sig själva, är ansvarstagande och tycker om att samarbeta.Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Som personlig assistent är din arbetsplats där kunden befinner sig, i hemmet, på daglig verksamhet, ute på stan eller på resa. Du kommer att ingå i ett engagerat och samarbetsinriktat assistentteam. Oftast arbetar du själv, men ibland tillsammans med kollegor, till exempel vid bad eller utflykter.
Vi söker dig som:
Är kvinna i åldern 23-45 år.
Har god social förmåga, humor och trygghet i dig själv.
Tar initiativ och är lyhörd för kundens behov.
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (på grund av kundens kommunikationsstöd Bliss).
Har god fysik och gärna tycker om att bada.
Är flexibel, ansvarstagande och trivs med både lugna hemmakvällar och mer sociala aktiviteter
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller alternativ kommunikation (Bliss) är meriterande men inget krav. Körkort är önskvärt, men inte nödvändigt. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Levanda Personlig Assistans AB
(org.nr 556818-0151) Kontakt
Flutura Petri 0313832646 Jobbnummer
9577453