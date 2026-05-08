Personlig assistent sökes till glad och aktiv kvinna i Uddevalla
Arbetsgivare: Inkludera Assistans AB
Ort: Uddevalla
Tjänst: Fast rad
Om jobbet:
Inkludera Assistans söker en kvinnlig personlig assistent, 30 år eller äldre, till en 32-årig kvinna i Uddevalla. Kunden har autism och epilepsi, och är en glad och aktiv person som tycker om att bada, gå på promenader, spela spel, pärla och använda sin iPad.
Hon deltar i daglig verksamhet på vardagar, vilket innebär att arbetstiderna främst är förlagda till eftermiddagar, kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-05-08Dina arbetsuppgifter
Som assistent är du ett personligt stöd i kundens vardag. Arbetet innebär att skapa trygghet, struktur och delaktighet i såväl hemmet som vid aktiviteter. Du stöttar med personlig omvårdnad, vardagssysslor och kommunikation. Det är viktigt att du är närvarande, inkännande och har tålamod.
Vi söker dig som:
• Är kvinna från 30 år och uppåt (enligt kundens önskemål)
• Är lugn, ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande
• Talar och förstår svenska flytande
• Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med personer med autism och/eller epilepsi
• Utbildning som undersköterska eller annan vårderfarenhet
Om anställningen:
• Arbetstid: Varierande - dagar,kvällar och helger
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden.
9901433