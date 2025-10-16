Personlig assistent sökes till glad och aktiv kvinna i Uddevalla
2025-10-16
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Uddevalla
Vad innebär den här tjänsten?
För kunds räkning söker vi en varm och engagerad kvinnlig personlig assistent till en 32-årig kvinna i Uddevalla. Kvinnan har autism och epilepsi, och är en glad, nyfiken och aktiv person som tycker om att bada, gå promenader, spela tv-spel, pärla och använda sin iPad. Hon deltar i daglig verksamhet på vardagar, vilket innebär att arbetspassen främst är förlagda till eftermiddagar, kvällar och helger.
Om Frösunda
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 30 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Kunden ser gärna att du:
Är kvinna, 30 år eller äldre (enligt kundens önskemål)
Är lugn, ansvarsfull och bemöter andra med respekt
Talar och skriver svenska flytande
Har god samarbetsförmåga men trivs även med att arbeta självständigt
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med autism och/eller epilepsi, har vårdutbildning eller kunskap i lågaffektivt bemötande och alternativ kommunikation (AKK).
Övrig information
Anställningsform: Timanställning med möjlighet till "Så länge assistansuppdraget varar" på 87%, 82%, 78% eller 61%.
Omfattning: Vid behov
Arbetstider: Varierande under eftermiddag, kväll, natt, morgon och helg.
Nattpassen: Under natten är väntetiden kl 20-04.30, varav två timmar är aktiva insatser.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Anders Bjärmyr, Verksamhetschef, 010-130 33 75
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Detta är ett deltidsjobb.
Frösunda Personlig Assistans AB

(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans
Madeleine Jönsson madeleine.jonsson@frosunda.se 0101303249
9560864