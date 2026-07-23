Personlig assistent sökes till glad och aktiv 13-årig pojke i Vetlanda
Flora Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda
2026-07-23
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Vi söker en engagerad, ansvarsfull och omtänksam personlig assistent till en 13-årig pojke som bor med sin familj i Vetlanda.
Pojken är en glad och social kille som tycker om att skratta, vara utomhus och delta i aktiviteter tillsammans med andra. Han behöver stöd i sin vardag på grund av flera funktionsnedsättningar och söker därför en person som kan bidra till en trygg, stimulerande och meningsfull tillvaro.
Om uppdraget
Arbetet innebär att hjälpa pojken med personlig omvårdnad, förflyttningar, kommunikation och dagliga aktiviteter både i hemmet och utanför hemmet. Du blir en viktig del av hans vardag och hjälper honom att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Hjälpmedel som används
Hygienstol
Rullstol
Ortoser
Duschstol
Bildstöd
Taklift
Ståskal
Ståcykel
Diagnoser
MSUD (Maple Syrup Urine Disease)
Intellektuell funktionsnedsättning
Bilateral spastisk cerebral pares
Epilepsi
Optikusatrofi
Vi söker dig som
Är lugn, trygg och ansvarstagande
Har ett stort engagemang för att arbeta med barn
Är lyhörd och kan följa rutiner och instruktioner
Har god samarbetsförmåga
Ser möjligheter och bidrar med positiv energi
Erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller med barn med funktionsnedsättning är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
jobb@floraassistans.se
E-post: jobb@floraassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent i Vetlanda". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flora Assistans AB
(org.nr 559311-4324)
574 34 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda Jobbnummer
10009861