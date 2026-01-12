Personlig assistent sökes till glad & aktiv tjej (Arbete på helger)!
2026-01-12
Vi på DreamCare Omsorg söker personlig assistent till en glad och aktiv tjej!
Vi på DreamCare Omsorg AB söker dig som vill göra verklig skillnad i vardagen för en härlig och nyfiken tjej på 15 år.
Hon är rullstolsburen och älskar vatten, bus och lek - och hon behöver din hjälp för att kunna uppleva livet fullt ut på sina egna villkor.
Om uppdraget
Som personlig assistent blir du en viktig del av hennes vardag. Ditt uppdrag handlar om att ge stöd i både omvårdnad och aktiviteter, och samtidigt bidra till trygghet, glädje och utveckling.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med familjen och ett engagerat assistentteam där vi värnar om god kommunikation och respekt för brukarens behov.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i rollen och lära dig mer om lågaffektivt bemötande och kommunikation med hjälp av bilder och tecken som stöd (TAKK) - viktiga verktyg för att skapa trygghet och delaktighet i vardagen.
Vi söker dig som
Är lugn, trygg och ansvarsfull
Har en positiv energi och trivs med ett aktivt arbete
Har lätt för att anpassa dig till olika situationer och behov
Har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Gärna har kunskap om autism, intellektuell funktionsnedsättning (IF), epilepsi eller cerebral pares
Har B-körkort och tillgång till bil - detta är ett krav eftersom kollektivtrafiken i området är begränsad
Arbetstid och omfattning
Tjänsten omfattar cirka 50-100%, med arbete på helger.
Vi anpassar gärna tjänstens omfattning utifrån dina möjligheter och brukarens behov.
Viktigt att veta
Detta är en rökfri arbetsplats och det finns pälsallergi i familjen.
Eftersom brukaren är minderårig krävs utdrag ur polisens belastningsregister ("Eget utdrag") innan anställning.
Därför ska du välja DreamCare Omsorg
Hos oss är du aldrig ensam. Vi erbjuder ett tryggt och stöttande arbetsklimat där både våra brukare och våra medarbetare står i centrum.
Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder:
Betald introduktion och fortbildning
Friskvårdsbidrag
En arbetsplats med hjärta, kvalitet och omtanke
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen till DreamCare Omsorg - där omtanke gör skillnad, varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: assaistans@dreamcare.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HELG".
