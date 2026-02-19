Personlig assistent sökes till glad & aktiv 23 åring!
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-02-19
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Nacka
, Örebro
, Vingåker
, Katrineholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Om mig:
Jag är en tjej på 23 år. Jag bor i Jarlaberg som ligger i Nacka! Jag gillar träning och jag tränar en sport som heter frame - running. Det är som en trehjuling fast utan trampor, då jag springer med mina ben. Jag rider också en gång i veckan. Jag har en stå-stol plus en gå-stol, så det är viktigt att du kan ha några bollar i luften! Jag älskar hitta på massa roliga saker, typ gå på konserter eller vara på escape room osv. Hoppas du är lika som mig. I min personliga assistans behöver jag hjälp med att gå ,vårdrutiner och att stretcha för att må bra. Jag vill ha assistenter som hjälper mig göra saker jag annars inte kunnat göra själv!
Om dig:
Är du omtänksam, tålmodig och besitter en finkänslighet när det gäller att förstå att du assisterar mig i mitt liv?
Du är kvinna mellan 20-35år med god fysik, har humor, är noggrann samt lugn och trygg i dig själv. Du talar bra svenska då jag emellanåt kommer att behöva dig för att kommunicera i både skrift och tal. Att du är noggrann och har sinne för detaljer så är de också två egenskaper som jag uppskattar. Laga mat, städa, tvätta, handla och allt som hör livet till ingår självklart i ditt uppdrag. Så också mina nära personliga behov. Självklart måste du tycka om djur, eftersom jag har en katt hos mamma. Tycker du att det låter intressant?
Då hoppas jag att vi hörs!
Tjänsten:
Är varannan vecka tisdag 18:00-10:00 (sovande jour) med möjlighet till fler pass vid vakanser.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9752583