Personlig assistent sökes till glad liten tjej i Vikbolandet
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2026-07-22
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, Söderköping
, Finspång
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eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker nu en personlig assistent till en liten tjej med epilepsi i Vikbolandet. Hon saknar tal, men är mycket duktig på att visa vad hon känner och vill med olika ljud och känsloutlåtanden. Hon tar sig fram med hjälp av rullstol.
Hon bor med föräldrar och två syskon i en familjär och livfull miljö, där du som assistent blir en naturlig del av vardagen. Arbetet innebär att stötta henne i dagliga rutiner, men också att hitta på roliga aktiviteter. Hon tycker om att komma ut, och det finns goda möjligheter att åka på utflykter då bil finns att tillgå.
Vem är du?
Vi söker dig som är social, lättsam, och har lätt för att samspela med både barnet och familjen. Du är trygg, lyhörd, och tycker om att vara aktiv och hitta på saker. Du bidrar med en positiv energi och har förmågan att skapa en varm och rolig vardag.
Körkort är meriterande, då det skapar möjligheten att åka iväg på aktiviteter.
Erfarenhet av personlig assistans eller arbete med barn är ett plus, men det viktigaste är att du är rätt person för uppdraget.
Du är kvinna och i god form då manuella lyft förekommer.
Detta erbjuds du
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Vi söker dig som kan arbeta som timvikarie. Kvällar 15:30-21:00, vakna nätter 21:00-07:00.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Omgående, enligt överenskommelse
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-08-22. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jobb Vivida 019-5554300 Jobbnummer
10009058