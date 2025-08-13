Personlig assistent sökes till glad liten pojke - vid behov

Flora Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2025-08-13


Vi söker en varm och trygg personlig assistent till en glad och nyfiken liten pojke på 1,5 år. Tjänsten är vid behov, med arbetspass som främst förläggs till eftermiddagar. Perfekt för dig som vill ha ett extrajobb eller kombinera med studier eller annan sysselsättning.

Publiceringsdatum
2025-08-13

Om tjänsten
Som personlig assistent är du ett stöd i pojkens vardag - du hjälper till med omvårdnad, lek och utvecklande aktiviteter i hemmet och ibland utanför. Du finns där för att skapa trygghet och för att bidra till en meningsfull vardag utifrån hans behov.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av barn, gärna små barn

Är lugn, ansvarstagande och lyhörd

Har ett genuint intresse för att arbeta med människor

Är flexibel och tillgänglig med kort varsel

Talar och förstår svenska obehindrat

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent, inom barnomsorg eller vård och omsorg - men det viktigaste är att du har rätt personlighet och inställning.
Arbetstid
Vid behov, främst på eftermiddagar

Tjänsten passar dig som söker extraarbete

Plats
Malmö

Så ansöker du
Skicka gärna en kort presentation av dig själv, din tillgänglighet och varför du söker tjänsten. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

E-post: jobb@floraassistans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PAAO".

Arbetsgivare
Flora Assistans AB (org.nr 559311-4324), https://www.floraassistans.se/
215 26  MALMÖ

Jobbnummer
9456944

