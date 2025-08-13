Personlig assistent sökes till glad liten pojke - vid behov
Flora Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-08-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flora Assistans AB i Malmö
, Helsingborg
, Hässleholm
, Kristianstad
, Bromölla
eller i hela Sverige
Vi söker en varm och trygg personlig assistent till en glad och nyfiken liten pojke på 1,5 år. Tjänsten är vid behov, med arbetspass som främst förläggs till eftermiddagar. Perfekt för dig som vill ha ett extrajobb eller kombinera med studier eller annan sysselsättning.Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Som personlig assistent är du ett stöd i pojkens vardag - du hjälper till med omvårdnad, lek och utvecklande aktiviteter i hemmet och ibland utanför. Du finns där för att skapa trygghet och för att bidra till en meningsfull vardag utifrån hans behov.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av barn, gärna små barn
Är lugn, ansvarstagande och lyhörd
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Är flexibel och tillgänglig med kort varsel
Talar och förstår svenska obehindrat
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent, inom barnomsorg eller vård och omsorg - men det viktigaste är att du har rätt personlighet och inställning.
Arbetstid
Vid behov, främst på eftermiddagar
Tjänsten passar dig som söker extraarbete
Plats
MalmöSå ansöker du
Skicka gärna en kort presentation av dig själv, din tillgänglighet och varför du söker tjänsten. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: jobb@floraassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PAAO". Arbetsgivare Flora Assistans AB
(org.nr 559311-4324), https://www.floraassistans.se/
215 26 MALMÖ Jobbnummer
9456944