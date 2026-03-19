Personlig assistent sökes till glad kvinna i Gröndal. Heltid
Är du vår nästa medarbetare!
Vi söker en trygg och engagerad kvinnlig personlig assistent till en 48-årig kvinna med autism och epilepsi.
Arbetet innebär att du ger stöd i vardagen på ett lugnt och strukturerat sätt. Kvinnan bor i egen lägenhet och behöver hjälp med att planera, genomföra och följa sina rutiner i sin dagliga livsföring. Du finns som ett stöd genom hela dagen och bidrar till att skapa trygghet och förutsägbarhet.
I hennes vecka ingår ridning på måndagar där du följer med och stöttar vid behov samt daglig verksamhet tisdag till fredag.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara hennes stöd i alla delar av vardagen. Hon har dubbelassistans all sin vakna tid så det är viktigt att du ska kunna samarbeta med hennes andra assistenter också. Ibland blir det också aktiviteter utanför hemmet, så du som söker får gärna tycka om att vara social och flexibel - din närvaro blir en viktig del av hennes trygghet och glädje i vardagen.
Detta är ett arbete där du gör konkret skillnad i en annan människas vardag.
Vem är du
Personkemin är viktig, så vi söker dig som är lyhörd, tålmodig och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta nära en person och har ett pedagogiskt förhållningssätt, där du anpassar ditt stöd utifrån individens behov. Du bör kunna ta egna initiativ och tycka om att skapa trivsel i hemmet. Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll.
För att trivas och passa in hos kunden finns det några önskemål som är viktiga att uppfylla. Om dessa inte stämmer överens kan det vara svårt att hitta rätt i rollen.
Kunna vara en ledare och bra på att motivera
Vara rökfri
Inte vara allergisk mot häst eller hund
Simkunnig
Vi vill också att du ska kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift då vi dokumenterar kundens vardag.
Du bör gärna vara mellan 35-55 år gammal.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av hennes liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: Heltid, 100% arbetstiden är förlagd dag/kväll/natt med sovande jour.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående, löper så länge assistansuppdraget varar.
Märk din ansökan med "Gröndal"
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
På Omsorg Assistans har vi som policy att begära utdrag ur belastningsregistret från Polisen för alla personer som arbetar hos våra kunder vid eventuell anställning.
Vänligen kontakta oss för mer information.
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
https://omsorgassistans.teamtailor.com
117 69 STOCKHOLM

117 69 STOCKHOLM
