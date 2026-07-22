Personlig assistent sökes till glad kille på Värmdö - fast dag, dagtid
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö
2026-07-22
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Värmdö
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får göra verklig skillnad i en annan människas vardag? Nu söker vi en trygg och engagerad personlig assistent till en glad kille som bor på Värmdö.
Som assistent blir du en viktig del av hans vardag och hjälper honom att leva ett aktivt, tryggt och innehållsrikt liv. Arbetet innebär att ge stöd i alla delar av dagen, både hemma och i hans dagliga verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Tjänsten omfattar arbete på fast schema en dag i veckan, onsdagar, under ordinarie dagtid. Du följer med till daglig verksamhet där ni tillsammans deltar i aktiviteter, träning och utflykter i en trivsam och anpassad miljö. Du arbetar nära både familjen, den dagliga verksamheten och övriga assistenter för att skapa kontinuitet och trygghet.
Vi söker dig som
Är mellan 20–35 år.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har erfarenhet av personlig assistans eller annat arbete inom vård och omsorg.
Har ett stort tålamod och en god empatisk förmåga.
Är ansvarsfull, lyhörd och trygg i dig själv.
Har lätt för att samarbeta och uppskattar att arbeta i team.
Har ett genuint intresse för att hjälpa andra.
Det är en stor fördel om du har erfarenhet av personer med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar samt vana att kommunicera med personer som använder alternativ eller icke-verbal kommunikation.
Praktisk information
Körkort och tillgång till bil är en stor fördel. Om du saknar bil ser vi gärna att du bor i Nacka- eller Värmdöområdet.Dina arbetsuppgifter
Du hjälper till med:
Personlig omvårdnad och hygien.
Måltider och påklädning.
Förflyttningar och fysiskt träning
Kommunikation och social samvaro.
Deltagande i aktiviteter och utflykter.
Att skapa en trygg, säker och positiv vardag.
Vi söker dig som ser människan bakom funktionsnedsättningen och som vill bygga en långsiktig relation präglad av respekt, glädje och trygghet.
Omfattning: Timanställning med fast arbetspass och viss flexibilitet. Tillträde: Från 1 september och enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! 🌟
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
139 60 VÄRMDÖ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10008917