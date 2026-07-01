Personlig assistent sökes till glad 8-åring i Sankt Olof
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Simrishamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Simrishamn
2026-07-01
, Tomelilla
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Simrishamn
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige
Jag är en social och nyfiken tjej på 8 år som nu behöver fler personliga assistenter!Jag bor med min pappa i Sankt Olof och går i skolan i Simrishamn. Kanske är det just du som vill hjälpa mig?
Lite om mig:
Jag älskar sång, musik och att leka i lekparken
Jag sitter i rullstol
Jag kommunicerar på alternativa sätt istället för med tal
Jag tycker om att vara aktiv men också att umgås med min familj
Vi söker dig som:
Är empatisk, trygg och tycker om att arbeta med barn
Gärna har erfarenhet som personlig assistent eller ledsagare (meriterande men inget krav)Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Timanställning
Arbetspass förekommer både dag- och kvällstid, alla dagar i veckan
Låter det som något för dig?Sök redan idag!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
277 40 SANKT OLOF Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9987462