Personlig assistent sökes till glad 7 årig kille i Sollentuna
2025-08-18
Är du inkännande, ansvarstagande och flexibel? Vill du bli en viktig del av mitt härliga team?Jag är en kille på 7 år som bor tillsammans med mina föräldrar i Sollentuna. Jag har en funktionsnedsättning som gör att jag behöver assistans med allt från förflyttning till att leka. På dagarna går jag på en anpassad skola, då följer du som assistent med mig och assisterar även på skolan. Jag tycker mycket om att vara ute och åka i min vagn, i området där jag bor finns det flera ställen jag tycker om att besöka. Jag älskar att bada, båda i badkaret och utomhus på sommaren! När jag tar det lugnt kanske jag kollar på Babblarna. Träning är viktigt för mig så jag behöver regelbunden sjukgymnastik varje vecka med hjälp av dig som assistent.
När jag mår som bäst vill jag ha en assistent som får mig att skratta! När jag blir trött behöver jag en assistent som kan läsa av mina behov och se vad jag mår bäst av för stunden. Självklart finns en förälder där för att ge goda råd tills vi har lärt känna varandra.
Du som söker bör ha erfarenhet av att arbete med barn. Jag tror att du är en aktiv och närvarande person som kan ge mig både trygghet och stimulans. Du känner dig bekväm både med att jobba hemma hos mig och min familj men även när jag är på skolan. Jag övar på att kommunicera med tal så det är superviktigt att du pratar felfri svenska.
Det är viktigt att du är rökfri och inte allergisk mot djur.
Omfattning: Timanställning men även möjlighet till fasta pass. Kunna hoppa in vid behov dagar, kvällar och helger.
Tillträde: Gärna så snart som möjligt.Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
