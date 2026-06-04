Personlig assistent sökes till glad 16-årig tjej
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2026-06-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Helsingborg
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Vi söker nu ett engagerat team av personliga assistenter till en av våra kunder – en sprallig 16-årig tjej med stor humor och livsglädje. Då detta är ett nytt uppdrag söker vi dig som vill vara med från start och skapa en trygg och strukturerad vardag för kunden.
Om uppdraget
Kunden är en tonårstjej som bor tillsammans med sin familj i Vallåkra. Hon har beviljad assistans dygnet runt, med undantag för skoltiden vardagar kl. 08:00–14:00.
Vi söker nu timvikarier där arbetspassen är förlagda under sommarlovet 7:30-7:30 När kunden börjar skolan till hösten är tiderna när hon kommer hem från skolan 14:30-7:30 när hon blir hämtad av skolskjutsen på morgonen.
Kommunikationen sker främst genom tecken och bilder, vilket kräver att du som assistent är lyhörd och uppmärksam. Kunden är i stort behov av tydliga rutiner för att hennes vardag ska vara trygg och förutsägbar.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Ditt fokus är att vara ett professionellt stöd. Det innebär hjälp med personlig hygien, måltider och vardagliga sysslor, men framför allt att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid. Två av kundens stora intressen är att sjunga och att bada, vilket gör att besök i simhallen är ett återkommande och uppskattat inslag.Kvalifikationer
För att passa i rollen är följande krav:
Erfarenhet av eller intresse för TAKK: Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av TAKK och bildstöd. Vid rätt personlighet kan vi erbjuda introduktion, men du måste ha ett genuint intresse för att lära dig kundens sätt att kommunicera.
Körkort (B): För att kunna skjutsa kunden till aktiviteter samt för att enkelt kunna ta dig till arbetsplatsen i kundens hem.
God simvana: Då bad är en central aktivitet måste du vara trygg i vatten och kunna stötta kunden fysiskt i bassängen.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, punktlig och mycket strukturerad. Du har nära till skratt och är inte rädd för att bjuda på dig själv – kanske genom att stämma upp i en sång! Du förstår vikten av att vara en professionell stöttepelare i en privat hemmiljö.
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval. Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du skulle passa för detta uppdrag.Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 VALLÅKRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Furuboda Assistans Kontakt
Enhetschef
Caroline Dahlberg caroline.dahlberg@furuboda.se Jobbnummer
9948390