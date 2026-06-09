Personlig assistent sökes till fantastisk kvinna i Mora - 75 % Vikarietjäns
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Orsa Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Orsa
2026-06-09
, Mora
, Älvdalen
, Rättvik
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Orsa
, Mora
, Älvdalen
, Rättvik
, Avesta
eller i hela Sverige
Om mig:
Anna heter jag och är 30 år gammal. Jag sitter i rullstol på grund av en CP-skada som jag fick när jag föddes för tidigt. Trots det så har jag talet flytande men behöver hjälp med allt i vardagen. Jag söker nu en ny stjärna som vill vara min personliga assistent. Jag bor centralt i Mora.
Jag är en tjej med massor av intressen såsom åka på festivaler, kryssningar, spela tv-spel, sitta vid datorn och chatta med kompisar eller spela Sims. Tycker även om att ta promenader och vara ute och gå. Kreativiteten hos mig är jättestor och jag håller på med både musik och berättelser.
Om dig:
jag söker dig som stämmer in på följande:
Som person är du lugn, stabil, inkännande och har ett stort tålamod. Viktigt att du ska kunna vara vaken sena kvällar, och även nätter till 02.
Krav:Är kvinna i åldern 25-45 år
Har B-körkort
Kan följa med på resor, även sådana som sträcker sig över flera dygn.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Om tjänsten:
Man jobbar varierade arbetspass (dag/kväll/natt med sovande jour).
Vikarieanställning på Ca 75% på ett rullande schema. Andra tider kan dock förekomma då det ingår i tjänsten att hoppa in extra vid akuta vakanser.Publiceringsdatum2026-06-09Ersättning
Avtal Fremia-Kommunal, individuell lönesättning.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se
Låter det här som nåt för dig? Då hoppas jag att vi ses snart! Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935)
Box 3049 (visa karta
)
169 03 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9956116