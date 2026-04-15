Personlig assistent sökes till fantastisk kvinna (extra vid behov) -Mora
2026-04-15
Om mig:
Anna heter jag och är 30 år gammal. Jag sitter i rullstol på grund av en CP-skada som jag fick när jag föddes för tidigt. Trots det så har jag talet flytande men behöver hjälp med allt i vardagen. Jag söker nu en ny stjärna som vill vara min personliga assistent. Jag bor centralt i Mora.
Jag är en tjej med massor av intressen såsom åka på festivaler, kryssningar, spela tv-spel, sitta vid datorn och chatta med kompisar eller spela Sims. Tycker även om att ta promenader och vara ute och gå. Kreativiteten hos mig är jättestor och jag håller på med både musik och berättelser.
Om dig:
Som person är du lugn, stabil, inkännande och har barnasinnet kvar. Du gillar att jobba kvällar/nätter och är gärna en kvällsmänniska som mig.
Ibland kan jag ha svårt att komma på vad jag vill göra när jag inte jobbar, då är det bra om du som assistent kan komma med roliga förslag.
Jag vill att du är en kvinna mellan 25-40 år så vi är hyfsat jämngamla.
Om tjänsten:
Man jobbar varierade arbetspass (dag/kväll/natt med sovande jour).
Extra vid behov, vid akuta vakanser samt planerade semestrar. Finns möjlighet för mer pass i sommar.
Avtal Fremia-Kommunal, individuell lönesättning. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se
Låter det här som nåt för dig? Då hoppas jag att vi ses snart! Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
