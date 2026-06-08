Personlig assistent sökes till en varm och glad tjej i Ludvika
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ludvika Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ludvika
2026-06-08
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Nu har du chansen att jobba hos en 13 årig tjej som sprider mycket glädje omkring sig. Hon kommunicerar på sitt eget sätt, uppskattar lugn och trygghet och mår som bäst när hon har människor runt sig som är inkännande och närvarande. Nu söker vi en assistent som vill bli en viktig del av hennes vardag.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
Har ett lugnt och mjukt sätt, och som kan möta henne där hon är.
Är lyhörd, trygg och inte rädd för att ta ansvar.
Har god fysik, då tunga lyft förekommer i arbetet.
Hon är mycket infektionskänslig, så viktigt att du är noggrann med hygien.
Talar ren och tydlig svenska.
Har körkort.
Inte är allergisk mot pälsdjur – både katt och hund finns i hemmet.
Det är ett stort plus om du kan tecken som stöd (TSS) eller har erfarenhet av liknande arbete.
Har du dessutom medicinska kunskaper är det meriterande, då arbetet kan innebära:
Sondmatning via knapp på magen
Medicinhantering
Inhalationer
PEP-mask och hostmaskin
Stöd vid epilepsi
Om rollen
Som personlig assistent blir du en del av hennes vardag – både i de små och stora stunderna. Du hjälper henne med personlig hygien, rutiner, aktiviteter och allt som hör livet till. Det här är ett arbete där relationen betyder mycket, och där du verkligen får möjlighet att göra skillnad för en annan människa.Publiceringsdatum2026-06-08Företaget
Hon är en glad, varm och fin tjej som uppskattar när man är nära, trygg och tydlig. Hon trivs bäst i lugna miljöer och med personer som har ett mjukt sätt och ett stort hjärta. Kunden önskar kvinnliga sökande. Bor växelvis hos sin mamma och pappa.Om tjänsten
Dag, kväll och helg och tjänsten är flexibel i storlek.
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning hos barnkund.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7673983-2042514". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Magasinsgatan 9 (visa karta
)
791 37 FALUN Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9953698