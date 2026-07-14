Personlig assistent sökes till en ung kvinna i Lund
Harmoniassistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2026-07-14
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Vi söker nu en engagerad och omtänksam personlig assistent till en mycket trevlig ung tjej med en fysisk funktionsnedsättning. Brukaren är rullstolsburen, har ingen kognitiv funktionsnedsättning och går på gymnasiet.
Arbetet innebär att ge stöd i det dagliga livet, bland annat med personlig hygien, sondmatning, förflyttningar samt andra vardagliga moment i hemmet, skolan och vid aktiviteter. Du blir ett viktigt stöd för att brukaren ska kunna leva ett självständigt, tryggt och aktivt liv.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och har ett positivt bemötande. Erfarenhet av personlig assistans, sondmatning eller förflyttningsteknik är meriterande, men stor vikt läggs vid personlig lämplighet och viljan att lära sig.
Omfattning
Tjänsten är 25 timmar per vecka. Det förekommer ofta lediga pass på arbetsplatsen om man är intresserad av att arbeta extra.
Vi söker dig som
• Är ansvarsfull och pålitlig
• Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• Har ett respektfullt och professionellt bemötande
• Har god samarbetsförmåga
• Talar svenska (arabiska är meriterande)
• Har erfarenhet inom personlig assistans eller vård och omsorg (meriterande, men inget krav)
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
• Introduktion och stöd i arbetet
• Varierande arbetstider (dag, kväll, helg)Publiceringsdatum2026-07-14Övrig information
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: info@harmoniassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Harmoniassistans AB
(org.nr 556850-5282) Jobbnummer
10002912