Personlig assistent sökes till en ung kvinna i Grums - vikariat
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Grums
2025-09-01
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i 24-års åldern bosatt i Grums
har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
tål pälsdjur
B-körkort och tillgång till egen bil
kund söker en kvinnlig assistent
kan följa med kund till daglig verksamhet och delta i aktiviteter, såsom bad
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vården
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är två vikariat och tjänsterna är på ca 60-70% med inslag av väntetid. Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid eller nattetid.
Ett vikariatet sträcker sig från 2025-09-01 till 2025-12-31, med eventuell förlängning.
Ett vikariat sträcker sig från 2025-09-01 till ca 2027-03-01
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
2025-09-01 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Mathilda Zakrissonmathilda.zakrisson@humana.se Ersättning
