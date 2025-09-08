Personlig assistent sökes till en social och aktiv kvinna i Visby
2025-09-08
Vill du ha ett meningsfullt och varierande arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas liv? Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till vår kund, en levnadsglad kvinna i 60-årsåldern bosatt i Visby.
Om tjänsten Vår kund är en social kvinna som uppskattar ett aktivt liv. Hennes stora intressen är att vara utomhus och påta i sin kolonilott, laga god mat samt att besöka olika musik- och kulturevenemang. I rollen som personlig assistent kommer du att vara hennes stöd i vardagen och möjliggöra för henne att leva det liv hon vill leva.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Hjälp med personlig omvårdnad.
Stöd vid förflyttningar och träning.
Skötsel av hemmet, såsom städning, tvätt och inköp.
Matlagning, ett gemensamt intresse ni gärna får dela.
Att följa med på och möjliggöra sociala aktiviteter, utflykter och evenemang.
Tjänsten är en deltidsanställning på 76%. Arbetstiden är förlagd till dygnspass med 6,5 timmars väntetid (jour), vilket ger dig längre sammanhängande ledighet mellan arbetspassen.
Vem är du? Vi söker dig som är en trygg, lyhörd och initiativrik person med en positiv inställning. Du trivs med att arbeta nära en annan människa och förstår vikten av integritet och respekt. Då kunden har en egen kolonilott och gillar att vara ute är det en stor fördel om du delar intresset för trädgård och uteliv.
För att passa för tjänsten ser vi att du:
Är en mogen och ansvarsfull person.
Är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i där det behövs.
Är social och uppskattar kulturella aktiviteter.
Krav för tjänsten:
Körkort (B) är ett absolut krav för att kunna delta i kundens alla aktiviteter.
Du måste vara rökfri.
Då kunden har katt kan du inte vara allergisk.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att kemin mellan dig och kunden stämmer. Tidigare erfarenhet från vård, omsorg eller personlig assistans är meriterande men inget krav.
Ansökan Känner du att detta skulle vara det perfekta jobbet för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att ta emot ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför just du skulle passa för denna tjänst.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Företagsinformation
Assistans På Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen .
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans På Gotland AB
(org.nr 556763-8209) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans på Gotland AB Kontakt
Fanny Carlsson jobb@assistanspagotland.se Jobbnummer
9498312