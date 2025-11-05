Personlig assistent sökes till en rullstolsburen man i Karlstad!
2025-11-05
Du som anställd är vårt företags viktigaste resurs!
OM TJÄNSTEN
Du erbjuds ett roligt och varierande arbete både vad det gäller arbetsuppgifter och arbetstempo, ingen dag är den andra lik!
Arbetet innebär att du jobbar som personlig assistent till en hos en man i 45-årsåldern, med ryggmärgsskada.
Arbetet kan innefatta allt från omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor, hjälp vid fritidsaktiviteter, m.m. Du hjälper till att utföra vardagsbestyr tillsammans med den enskilde, såsom att laga mat, städa och tvätta, promenera, pyssla, m.m. Du måste också kunna anpassa dig efter den enskildes eget tempo som varierar från dag till dag. Han gillar sport, musik, litteratur, sällskapsspel mm. Det blir även en hel del tid vid datorn.
Din arbetsplats är i brukarens hem eller där brukaren vid varje tillfälle befinner sig.
Arbetstiderna är förlagda både dag- och kvällstid, måndag-söndag på löpande schema. Vi ser gärna att du även kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl.
Då du kommer ingå i ett team av personliga assistenter utvalda av och för just din brukare är det därför viktigt med god arbetsmoral där alla ställer upp för varandra och kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl.
VEM SÖKER VI?
Vi ser gärna att du som söker tjänsten har ett flexibelt och självständigt arbetssätt och lätt kan anpassa dig till nya situationer. Du måste kunna ta ansvar då du arbetar utifrån den enskildes behov. Du ska ha god kompetens i dokumentation samt ha ett professionellt förhållningssätt. Du som söker har ett genuint intresse och känsla för omsorg om människor. Lyft förekommer så du behöver vara normalstark.
Övriga egenskaper hos dig som är bra i jobbet är ett gott humör, lugn, tålamod, och att du är ansvarstagande. Du ska kunna tala flytande svenska då detta är ett jobb där bra kommunikation är väldigt viktigt.
Det är en stor merit ifall du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
Eftersom vi värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har därför som rutin att ta utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Vi intervjuar löpande och anställning kan komma att ske innan annonstiden är slut, så skicka in din ansökan redan idag!
Ange referensnummer LA25 i mailets ämnesrad!
ATT ARBETA HOS OSS PÅ BRA ASSISTANS
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av vårt branschanpassade kollektivavtal samt avtalspension. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
Bra Assistans har huvudkontor i Örebro men andra lokala kontor i Göteborg, Västerås och Stockholm. Vi har också kunder och anställda på andra orter runt om i hela landet.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LA25 i mailets ämnesrad".
Bra Assistans I Örebro AB
