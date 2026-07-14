Personlig assistent sökes till en pojke i Tullinge!
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka
2026-07-14
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Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Vi söker en trygg, engagerad och flexibel personlig assistent till en glad och livlig pojke som är 11 år. Pojken har autism och medelsvår intellektuell funktionsnedsättning. Han är mycket aktiv, älskar att röra på sig och är ofta "på språng". Han är rymningsbenägen och saknar riskmedvetenhet, vilket innebär att han behöver vara under ständig uppsikt för att inte skada sig. På senare tid har han även haft epileptiska anfall, vilket gör att det är meriterande om du har erfarenhet av epilepsi.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Har erfarenhet av arbete med barn, särskilt barn med autism -Gärna har erfarenhet av epilepsi (meriterande) -Är lugn, trygg och har god fysik då pojken är mycket aktiv -Är uppmärksam, ansvarsfull och förstår vikten av ständig tillsyn -Är flexibel och kan anpassa dig efter schema varannan helg -Har tålamod och ett lågaffektivt bemötande
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
• Arbetstid: 10.00–22.00 -Omfattning: 1 dag varannan helg -Flexibilitet krävs: Det kan vara antingen lördag eller söndag varannan helg. Du får besked i förväg, men det är alltid en av dagarna som bemannas. -Övrig tid täcks av anhörig assistent. -Pojken går i skolan på vardagar.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063664-2099997". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Johan Skyttes Väg 190 (visa karta
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125 34 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10002224