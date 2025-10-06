Personlig assistent sökes till en pojke i Halmstad
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad
2025-10-06
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet samt bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Vi söker efter en engagerade person som vill bidra till en trygg och välfungerande vardag för vår barnkund i Halmstad. Uppdraget ställer höga krav på ansvarstagande, då barnet har ett stort omvårdnadsbehov och vissa medicinska insatser ingår i det dagliga arbetet.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du är uppmärksam, lyhörd och trygg i att arbeta i ett lugnt och strukturerat tempo, med barnets behov i fokus.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en pojke i 2-årsåldern bosatt i Halmstad
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har tidigare erfarenheter inom vården
har erfarenhet av taktil massage
har erfarenhet av syrgas och sondmatning
har erfarenhet av epilepsi
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på cirka 70%. Arbetet är förlagt till vardagar och helger och följer ett schema enligt nedan. Vecka 1: Tisdag kl. 20:30-07:30 (vaken natt), söndag kl. 07:30-17:00 Vecka 2: Måndag, onsdag och fredag kl. 07:30-20:30 Vecka 3: Tisdag kl. 20:30-07:30 (vaken natt), söndag kl. 07:30-17:00 Vecka 4: Måndag och tisdag kl. 20:30-07:30 (vaken natt), fredag kl. 07:30-20:30
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Gabriel Chabay gabriel.chabay@humana.se
