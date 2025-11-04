Personlig assistent sökes till en man i Örebro!
2025-11-04
OM MIG
Jag är en 30-årig man med universitetsbakgrund som lever med en komplex smärtproblematik. Min hälsa varierar från dag till dag och jag behöver därför en trygg, närvarande och lyhörd personlig assistent som kan hjälpa mig att skapa struktur i vardagen - och också påminna mig när det är dags att ta ett steg tillbaka.
Jag bor i en trivsam lägenhet i stan med en inglasad altan, perfekt för utevistelser när kroppen tillåter. Mitt liv präglas av en blandning av intellektuell nyfikenhet, konstintresse, musik och filosofi gällande allt mellan himmel och jord. Jag mår som bäst i en organiserad och harmonisk miljö, men uppskattar också utrymme för spontanitet och livsglädje.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som kan bli en engagerad och omtänksam pusselbit i vårt team. Du behöver inte ha lång yrkeserfarenhet - det viktigaste är att du är en god medmänniska, som är:
Lyhörd, empatisk och ansvarsfull
En lagspelare som även kan arbeta självständigt
Bekväm med att ge praktisk hjälp och finnas där i både lugna och mer krävande stunder
Strukturerad men flexibel, precis som jag
Inte rädd för närhet - jag har en kramgo katt som är en del av vardagen
Innehavare av B-körkort (starkt meriterande)
OM TJÄNSTEN
Vi erbjuder dig:
Möjlighet till fast anställning eller deltid
Arbete i ett välfungerande och varmt team med högt i tak
En roll där din insats gör verklig skillnad
Möjlighet att resa utomlands som en del av assistansen - vi siktar på fler soltimmar än Dubai!
Vi söker flera personer eftersom uppdraget växer. Du kommer att bli en viktig del i mitt liv och i ett arbetslag som präglas av öppenhet, respekt och samarbete.
Är du vår nästa medmänniska? Sök redan idag!
Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänster så snart rätt person dyker upp.
Välkommen till SAAND Assistans - Företaget med det stora hjärtat.
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300 Jobbnummer
9589046